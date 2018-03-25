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Sokak ortasında silahlı kavgada yaralanan 5 kişiden biri öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 15:37 | Son Güncelleme

Adana’da sokak ortasında iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli, tabancalı kavgada yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi, Levent Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da sokak ortasında iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli, tabancalı kavgada yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi, Levent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde İlker Cabadak ile Mert Bener isimli şahıs laf atma meselesi yüzünden kavga etti. Araya giren vatandaşlar kavgayı ayırdı. Saat 13.45 sıralarında ise İlker Cabadak, ağabeyi Tolga Cabadak ile sabah kavga ettiği yere motosiklet ile gelerek Mert Bener’in bulunduğu kahveye doğru pompalı tüfekle ateş etti. Mert Bener ise babasına ait tabanca ile şahıslara karşılık verdi. Karşılıklı çıkan çatışmada Volkan Yeni, Ayhan Bener ve Bekir Yurtsever pompalı tüfekten çıkan saçmalardan, Kaan Şimşek ile Tolga Cabadak ise tabancadan çıkan mermilerden yaralandı.
Yaralılar bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğerleri olay yerine çağrılan ambulanslarla özel ve devlet hastanelerine kaldırıldı.
Özel bir hastaneye kaldırılan Tolga Cabadak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavisi devam ediyor. Polis ise olaydan sonra yaptığı çalışmada aralarında Tolga Cabadak’ın ölümüne neden olan tabancayı kullandığı ileri ürülen Mert Bener ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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