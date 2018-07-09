Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da Afgan uyruklu bir kişi sokak ortasında silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Olay Kastamonu Hepkebirler Mahallesi üzerinde bulunan Eski Belediye Binası yanında meydana geldi. Mahallede esnaflık yaptığı öğrenilen Afgan uyruklu Taleb Shah (28) işyerini kapatarak evine gitmek üzere yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile vuruldu. Vücuduna 4 kurşun isabet eden ve Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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