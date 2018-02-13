Sokak ortasında silahlı saldırıda öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Serhat Demir (28), hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yürüyen Serhat Demir'e yaklaşan plakası alınamayan bir otomobildekilerden av tüfeği ve tabancayla ateş açıldı. Vücuduna isabet eden mermi ve saçmalarla ağır yaralanan Demir, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar da otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, saldırganların kimliğini belirleyip yakalamak için çok yönlü soruşturma başlattı.
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