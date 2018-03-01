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Sokak ortasında tekme tokat dövülmüştü! O öğretmen için karar verildi...

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 14:17 | Son Güncelleme

Fatih’te kız öğrencisini oyuncu olma vaadiyle kandırıp cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla mahalleli tarafından dövülen lise öğretmeni S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli öğretmen, 'Alkollüydüm, telefonla arayıp, benimle bira içmek istediğini söyleyen kişiyi ayrıldığım sevgilim sandım' dedi.

Fatih’te bir lisede beden eğitimi öğretmeni olan S.Ö., kız öğrencilerden birine evinde reklam çekimi yapılacağı ve oyuncu olmak isteyip istemediğini sorarak evine davet etmiş, sonrasında ise tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Olayın ardından mahalleli tarafından darp edilen şüpheli öğretmen S.Ö. polis tarafından mahallelinin elinden kurtarılarak gözaltına alınmıştı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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“BAŞKA ÖĞRENCİME OYUNCULUK AJANSINA KAYIT YAPTIRMASINI SÖYLEDİM”

İfadesinde hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenilen S.Ö.’nün, "9’uncu sınıfta okuyan aynı zamanda atlet olan kız öğrencim beni aradı. Telefonla konuşma sırasında oyunculuktan konu açılması üzerine ben de birkaç dizide oynadığım için kendisine çok çocuk oyuncu aradıklarını, tanıdığım bir ajansa kayıt yaptırmasını söyledim" dedi.

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“ARAYAN KİŞİYİ AYRILDIĞIM SEVGİLİM SANDIM”

Şikayetçi M.Ç.’yi evine götürmediğini ve telefonda taciz etmediğini iddia eden S.Ö.’nün ifadesinde, “İzinli olduğum için evimde alkol almıştım. Aynı gün görev yaptığım okulda öğrenci olan M.Ç. beni arayarak arkadaşına oyuncu olmak için ajansa gitmesini söylediğimi anlattım. Kendisi de oyuncu olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine şikayetçi M.Ç.'ye de diğer öğrencime söylediğimi tekrarladım. Daha sonrasında beni telefonla arayarak ve benimle buluşup bira içmek istediğini söyleyen kişinin sürekli kavga ettiğim, barışıp ayrıldığım sevgilim sandım ve kendisiyle buluşmayı kabul ettim. Konuşmalarından dolayı telefondaki bayanın da alkollü olduğunu düşündüm. Buluşma noktası olarak konuştuğumuz Sümbül Efendi Camisi'nin yakınına geldiğimde 5-6 kişilik bir grup beni sopalarla darp etmeye başladı. Yüzüme darbe aldım ve kendimi korumak için yere uzandım. Polis memurları geldiler. 5 şişe yüksek alkollü bira içmiştim. Bugün M.Ç. isimli şahsı görüp görmediğimi hatırlamıyorum. Şikayetçi M.Ç.’yi evime götürmedim. Telefonda kendisini taciz etmedim, alkol içmesi ya da alması yönünde bir şey söylemedim" dediği öğrenildi. (İHA)

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Fatih cinsel istismar dövülen öğretmen

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Telefonla görüşüp randevulaştığı öğrencisini eski sevgilisi sanmış,yoksa yapmazmış..biz de yedik
Aslında bu herife şöyle bir ceza vermek lazım. Hani oyunculuk ve film meraklısı ya, bunu gay filminde oynatıp iyice becertip filmin ne olduğunu göstereceksin.
Hoca seni hapiste hoplatacaklar onu biliyonmu sen canım
saçmalığa bak eski sevgilisinin sesini bilmiyormuş da öyle konuşuyor sapık,
hoca akıllı ol hapiste hopalatırlar seni
Ve herkes namus dersi vermeye başlar ...
Bi halt yiyip Alkollüydüm diye kendini savunanlara 5 kat daha fazla ceza verilmeli. Tutturmuşlar bir yol alkollüydüm. Zıkkımın kökünü için.
olay kur'an kursunda geçmemiş... öğretmen alkollü... besbelli inançlı biri değil. bakalım medyamız olayı nasıl yorumlayacak ! bu olay kur'an kursunda olsaydı, yaptığı saldırıyı, kullandığı ağır eleştiri dilini kullanacak mıydı merak ediyorum ! bu tür haberleri okurken medyamızın da ne kadar ahlâk yoksunu olduğunu anlayabiliyoruz
MEMLEKET NE MEMLEKET OLDU AMA TAM AHLAKLI TAM İSLAMCI YENİ TÜRKİYE OLDU ESKİSİNDEN RAHATSIZ OLANLAR NEDEN BU HABERLERLE RAHATSIZ OLMUYOR HALEN
Bu gibiler için idam lazım
Ne acı senin cezanı mahkemeden değilde hapishanedeki suçludan beklemek.
Filim hapiste geçiyor yaz kızım mavi donunu kendi getirecek :)
Allah çocuklarımızın yardımcısı olsun öğretmen bunu yaptıktan sonra vay halimize vayyy
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