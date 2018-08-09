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Sokak ortasında tüfekle vurulan Alperen, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 12:05 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Alperen Ç.

Sokak ortasında tüfekle vurulan Alperen, ağır yaralandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Alperen Ç. (22), aralarında husumet olduğu belirtilen 3 kişiyle sokakta kavga ederken, tüfekle vurulması sonucu ağır yaralandı.
Olay, gece saatlerinde, Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. Alperen Ç., aralarında husumet olduğu belirtilen Tanju Ç., Taylan Ç. ve Murat D. ile evlerinin önünde karşılaştı. Alperen Ç., henüz bilinmeyen nedenle 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, 3 kişi arasından Alperen Ç.'ye tüfekle ateş açıldı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Alperen Ç., kanlar içinde yera yığıldı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Alperen Ç., çevredekiler tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince yakalanan Tanju Ç., Taylan Ç. ve Murat D., gözaltına alındı. Tedaviye alınan Alperen Ç.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sokak ortasında tüfekle vurulan Alperen, ağır yaralandı

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