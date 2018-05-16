HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sokakta baldızını tabancayla bacaklarından yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 12:42 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, eşiyle boşanma aşamasındaki Selim Y.

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Atakum ilçesinde, eşiyle boşanma aşamasındaki Selim Y. (39), sokakta tartıştığı baldızı Öznur İ.'yi (39), tabancayla bacaklarından yaraladı.
Merkez Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı ile Aydınlık Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana gelen olayda, eşiyle boşanma aşamasındaki Selim Y., baldızı Öznur İ. ile karşılaştı. Selim Y., eşiyle aralarındaki sorunu Öznur İ. ile konuşmak istedi. Kısa süre sonra enişte ile baldız arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Selim Y. üzerindeki tabancayı çıkararak Öznur İ.'yi bacaklarından vurup, kaçtı. Yaralı Öznur İ., çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil ambulansıyla bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Şüpheli Selim Y.'yi, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede silahıyla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERSaldırı anı saniye saniye görüntülendiSaldırı anı saniye saniye görüntülendi
Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonuna 4 gözaltıKayseri'de ruhsatsız silah operasyonuna 4 gözaltı
56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi

56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

Muş Valisi Aziz Yıldırım Vartolu nineyi kırmadı! Altın küpe için talimat verdi

Muş Valisi Aziz Yıldırım Vartolu nineyi kırmadı! Altın küpe için talimat verdi

2018'in en popüler seyahat rotaları

2018'in en popüler seyahat rotaları

Konya'da üniversiteyi karıştıran not!

Konya'da üniversiteyi karıştıran not!

Gizli töre cinayeti! Annesini 16 kez bıçaklayarak öldürdü

Gizli töre cinayeti! Annesini 16 kez bıçaklayarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.