Sokakta baldızını tabancayla bacaklarından yaraladı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Atakum ilçesinde, eşiyle boşanma aşamasındaki Selim Y. (39), sokakta tartıştığı baldızı Öznur İ.'yi (39), tabancayla bacaklarından yaraladı.

Merkez Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı ile Aydınlık Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana gelen olayda, eşiyle boşanma aşamasındaki Selim Y., baldızı Öznur İ. ile karşılaştı. Selim Y., eşiyle aralarındaki sorunu Öznur İ. ile konuşmak istedi. Kısa süre sonra enişte ile baldız arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Selim Y. üzerindeki tabancayı çıkararak Öznur İ.'yi bacaklarından vurup, kaçtı. Yaralı Öznur İ., çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil ambulansıyla bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Şüpheli Selim Y.'yi, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede silahıyla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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