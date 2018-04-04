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Sokakta başıboş dolaşan köpeklerin sahiplerine para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 11:41 | Son Güncelleme

TRABZON’un Tonya ilçesinde, sokaklarda başıboş dolaştığı belirtilen köpeklerin sahiplerine 105 lira ceza kesildi.

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA) - TRABZON’un Tonya ilçesinde, sokaklarda başıboş dolaştığı belirtilen köpeklerin sahiplerine 105 lira ceza kesildi. Posta yoluyla kendisine tebliğ edilen cezaya tepki gösteren Özgür Çelik, “Ceza tutanağında, sahipli köpeğin sokakta gezmesi suç olarak gösteriliyor. Belediyemizin işi yok; kedi, köpekle uğraşıyor. Yapması gereken başka işler var” dedi. Zabıta ekipleri, Tonya sokaklarında başıboş dolaşan, ağız maskesi bulunmayan köpeklerle ilgili kontrol yaptı. Denetimlerde sokakta serbest dolaşan 2 köpek, fotoğraflanırken, sahiplerine 'Kabahatler Kanunu' gereği cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, daha sonra kesilen 105 liralık para cezalarını posta yoluyla köpeklerin sahiplerine iletti. Kendilerine tebliğ edilen ceza karşısında şoka uğradıklarını anlatan Osman Turan ve Özgür Çelik, cezalara itiraz edeceklerini söyledi. Belediye tarafından öncelikli olarak yapılması gereken başka hizmetler olduğunu savunan esnaf Özgür Çelik, “Köpeğimle birlikte süt almak için markete gittik. Köpeğim, beni marketin kapısında bekliyordu. Sütü aldıktan sonra iş yerime döndüm. Aradan 3- 5 gün geçti. Postacı, bana bir zarf getirdi. Zarfı açtım, zarftan bir ceza kağıdı ile köpeğimin resmi çıktı. Ceza tutanağında, sahipli köpeğin sokakta gezmesi suç olarak gösteriliyor. Belediyemizin işi yok; kedi, köpekle uğraşıyor. Yapması gereken başka işler var. Sokak köpeklerine barınak yapılmıyor, sokakta dolanıyor, sahipli köpeğe ceza kesiliyor” diye konuştu. Marangoz ustası Osman Turan ise köpeğinin kimseye zarar vermediğini belirterek, “Köpeğimin suçu, 'Kabahatler Kanunu'na göre, Tonya’da gezmekmiş. Belediye de bu yüzden bize ceza kesti. Benim köpeğim, eğitimli ve bugüne kadar kimseye bir zarar vermedi. Ben, bu cezayı ödemeyi düşünmüyorum” dedi.

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