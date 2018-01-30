Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, hurdacılık yapan Hasan Niğdelioğlu (30), sokakta başından vurulmuş halde bulundu. Yaralı olan Hasan Niğdelioğlu tedavi altına alındı.
Olay akşam saatlerinde, Adapazarı Yeşiltepe Mahallesi 8035 Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Hasan Niğdelioğlu'nu sokakta vatandaşlar kanlar içinde buldu. Silahla ateş edilerek başından vurulan Hasan Niğdelioğlu, 112 Acil ekibince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi yoğun bakımda süren Hasan Niğdelioğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparak, saldırganı bulmak için çalışma başlattı.
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