Sokakta eşini döven şüpheliye tutuklama

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen 28 Nisan'da sokakta eşini dövdükten sonra gözaltına alınıp savcılık talimatıyla evden uzaklaştırma kararıyla serbest bırakılan M.G., yeniden gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.G., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.G., eşine karşı 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Eşi tarafından dövülen H.G. ise sağlık raporunun alınması amacıyla sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geçen 28 Nisan'da Manavgat'a bağlı Emek Mahallesi'nde bir kişinin sokakta eşini dövdüğü yönündeki ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin, elinde satır olan M.G. adlı erkek şüphelinin, eşi H.G.'yi döverken yakalandığı belirtildi. Kadının ifadesinde eşinin Özbek uyruklu M.D. adlı kadınla ilişkisi olduğuna ilişkin cep telefonuna mesaj geldiğini, bunun üzerine kadının evine gittiğini söylediği, M.D.'nin evinden döndüğü sırada karşılaştığı eşinin kendisini dövdüğünü söylediği kaydedildi.
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