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Sokakta kadın cinayetine bir kez daha 25 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 11:24 | Son Güncelleme

 BURSA’nın Gemlik ilçesinde  arkadaşlık yaptığı uzaktan akrabası olan Nurcan Efe'yi (39) sokakta 15 bıçak darbesi ile öldürdükten sonra yargılandığı mahkemece 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Dursun Efe'nin (28) kararı, Yargıtay tarafından bozuldu.

Sokakta kadın cinayetine bir kez daha 25 yıl hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde arkadaşlık yaptığı uzaktan akrabası olan Nurcan Efe'yi (39) sokakta 15 bıçak darbesi ile öldürdükten sonra yargılandığı mahkemece 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Dursun Efe'nin (28) kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Tekrar hakim karşısına çıkan Dursun Efe, yine 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İnegöl'e bağlı Dipsizköy'de oturan ve uzaktan akraba olan Nurcan Efe ile Dursun Efe çeşitli tarihlerde eşlerinden boşandı. Nurcan Efe, daha sonra bir süre arkadaşlık yaptığı Dursun Efe'den ayrıldı. Cinayet, Nurcan Efe'nin, 2016 yılının temmuz ayında, arkadaşı Şahsane Vardar'ı ziyarete gittiği Gemlik'te işlendi. Dursun Efe, Eski Pazar Caddesi'nde, Şahsene Vardar ile yürüyen Nurcan Efe'ye saldırarak 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Daha sonra aynı bıçağı kendisine sapladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve iki hafta tedavi gören Dursun Efe taburcu edilince tutuklandı.
Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tasarlayarak kasten öldürmek’ suçundan yargılanan Dursun Efe, yaptığı savunmasında, "Öldürme olayını tasarlayarak yapmadım. Cep telefonumu ve güneş gözlüğümü iyi olduğumuz dönemde Nurcan'a vermiştim. Zaman zaman kendisinden bunları istiyordum. O gün alkollüydüm. Gemlik'e gelen Nurcan ve kız arkadaşı Şahsene ile evinin yakınında karşılaştım. Evimi ve arabamı satarak, parasını birlikte harcamamıza neden olan Nurcan burada bana hakaret etmeye başladı. Sinirlendim bıçakladım. Pişmanım." dedi. Efe yargılandığı mahkemece önce ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet bu cezayı 25 yıla indirdi.
Yaptığı itiraz sonucu Dursun Efe'ye verilen cezayı Yargıtay, yapılan son duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na avukatın katılmaması nedeniyle usulden bozdu. Tekrar yargılanan Efe, bakanlık avukatının hazır bulunduğu son duruşmada eski savunmasını tekrarlayıp cinayeti tasarlayarak işlemediğin öne sürdü. Mahkeme heyeti, Efe'ye tekrar 25 yıl hapis cezası verip tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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Sokakta kadın cinayetine bir kez daha 25 yıl hapisSokakta kadın cinayetine bir kez daha 25 yıl hapisSokakta kadın cinayetine bir kez daha 25 yıl hapis

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