Sokakta öldüresiye dövdüler

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, 2 kişinin bir kişiyi öldüresiye dövdüğü görüntüler büyük tepki topladı.
Melikgazi ilçesi Belsin tramvay durağında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 2 kişi kendilerini şikayet ederek işten çıkarılmalarına neden olan bir kişiyi yakaladı. Çevredekilerin müdahale etmediği olay sırasında, saldırganlardan biri, yakaladıkları kişinin kolunu tutarken, diğeri de elindeki sert cisimle vurdu. Saldırganların üstündeki kıyafetleri parçaladığı vatandaş, aldığı darbelerle yere düştü. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.
Saldırıya uğrayan kişinin sağlık durumu ve olayın faillerinin yakalanıp yakalanmadığının henüz bilinmediği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!
Son dakika! Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı! İşte son hava durumu raporu
İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim
Uçakta hareketli anlar
Son dakika! Trump duyurdu: Venezuela'da rehin tutulan ABD'liler serbest
Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar
Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu
Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in gelecekten verdiği haberler
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum