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Sokakta öldüresiye dövdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 18:43 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, 2 kişinin bir kişiyi öldüresiye dövdüğü görüntüler büyük tepki topladı.

Sokakta öldüresiye dövdüler

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, 2 kişinin bir kişiyi öldüresiye dövdüğü görüntüler büyük tepki topladı.
Melikgazi ilçesi Belsin tramvay durağında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 2 kişi kendilerini şikayet ederek işten çıkarılmalarına neden olan bir kişiyi yakaladı. Çevredekilerin müdahale etmediği olay sırasında, saldırganlardan biri, yakaladıkları kişinin kolunu tutarken, diğeri de elindeki sert cisimle vurdu. Saldırganların üstündeki kıyafetleri parçaladığı vatandaş, aldığı darbelerle yere düştü. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.
Saldırıya uğrayan kişinin sağlık durumu ve olayın faillerinin yakalanıp yakalanmadığının henüz bilinmediği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Sokakta öldüresiye dövdüler

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