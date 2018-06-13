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Sokakta yürürken 11 yerinden bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 01:48 | Son Güncelleme

KARAMAN'da Yunus Emre Karayılan (22), kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce 11 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Sokakta yürürken 11 yerinden bıçaklandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da Yunus Emre Karayılan (22), kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce 11 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1554 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Yunus Emre Karayılan aynı yaştaki arkadaşı Muzaffer Aslan ile birlikte sokak üzerinde yürüdüğü sırada yanlarına gelen kimliği henüz belirlemeneyen kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Karayılan aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalırken, arkadaşı Aslan ise olay yerinden kaçtı. Saldırganların olay yerinden ayrılmasının ardından tekrar olay yerine gelen Muzaffer Aslan'ın ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 11 yerinden bıçaklandığı belirlenen Yunus Emre Karayılan, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karayılan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Sokakta yürürken 11 yerinden bıçaklandıSokakta yürürken 11 yerinden bıçaklandıSokakta yürürken 11 yerinden bıçaklandıSokakta yürürken 11 yerinden bıçaklandı

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