Sokakta yürürken 11 yerinden bıçaklandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da Yunus Emre Karayılan (22), kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce 11 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, saat 23.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1554 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Yunus Emre Karayılan aynı yaştaki arkadaşı Muzaffer Aslan ile birlikte sokak üzerinde yürüdüğü sırada yanlarına gelen kimliği henüz belirlemeneyen kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Karayılan aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalırken, arkadaşı Aslan ise olay yerinden kaçtı. Saldırganların olay yerinden ayrılmasının ardından tekrar olay yerine gelen Muzaffer Aslan'ın ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 11 yerinden bıçaklandığı belirlenen Yunus Emre Karayılan, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karayılan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Şule Çet olayında şok rapor! Cinayet şüphesi artıyor
Trump'tan kendisine küfreden Robert De Niro'ya sert tepki
AK Parti'li vekil tartıştığı CHP'li gencin boğazını sıktı, daha sonra özür diledi
Amasra bayramda nüfusunun 10 katı turist ağırlayacak
Poroşenko’dan Erdoğan’a ‘Ukraynalı rehinelerin kurtarılması' için yardım çağrısı
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt
'Arkadaşız' demişti, ünlü şarkıcının evinde yakalandı
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum