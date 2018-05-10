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Sokaktaki kan izlerinden yalnız yaşayan adamın evdeki cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 12:59 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, sokaktaki kan izlerini takip eden polis, yalnız yaşayan Hasan Akın'ı, evinde dövülüp, bıçakla öldürülmüş buldu.

Sokaktaki kan izlerinden yalnız yaşayan adamın evdeki cesedi bulundu

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, sokaktaki kan izlerini takip eden polis, yalnız yaşayan Hasan Akın'ı, evinde dövülüp, bıçakla öldürülmüş buldu. Kan izlerinin sürdüğü diğer yöne giden polis, tespit ettiği evdeki A.F. isimli kadın ile 3 oğlunu olayla ilgili gözaltına aldı.
Olay, dün, ilçeye bağlı Orta Mahalle Hamam Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen mahalle sakini, evinin önünde, park halindeki otomobilinin bagajı üstünde kan izleri olduğunu fark edip, sildi. Başka mahalle sakini de sokakta kan izleri görüp, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kan izlerinin bir ucunun, 12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2016'da denetimli serbestlikle tahliye edilen Hasan Akın'a ait evin önüne, diğer ucunun da A.F. isimli kadının oturduğu evin önüne gittiğini tespit etti. Yalnız yaşadığı belirtilen Akın'ın evinin penceresinden içeri bakan polis, Akın'ı kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken gördü. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık görevlileri, Hasan Akın'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede Akın'ın dövülüp, karnından bıçaklanarak, öldürüldüğü saptandı.
Polis ekipleri, kan izlerinin diğer yönde ulaştığı, yaklaşık 60 metre uzaklıkta bulunan evdeki A.F. ile oğulları M.F., A.F. ve H.F.'yi şüphe üzerine gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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Sokaktaki kan izlerinden yalnız yaşayan adamın evdeki cesedi bulunduSokaktaki kan izlerinden yalnız yaşayan adamın evdeki cesedi bulunduSokaktaki kan izlerinden yalnız yaşayan adamın evdeki cesedi bulundu

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