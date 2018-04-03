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Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 17:39 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde metrelerce yükseklikteki tarihi surların üzerinde geziye çıkan 2'si çocuk 4 kişilik aile, izleyenleri korkuttu.

Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Geçtiğimiz hafta sonu İznik'e gezmek için gelen 4 kişilik aile, hayatlarını hiçe sayarak, Tarihi Yenişehir Kapı'nın metrelerce yükseklikteki surlarına çıktı. Bu ana tanıklık edenler tehlikeli yürüyüşü korku dolu bakışlarla izledi. Anne ve baba tehlikeli gezide yanlarındaki çocuklarının canını da hiçe saydı. Vatandaşların korkulu bakışları altında surların üzerinde gezilerine devam eden aile, akıllara Şanlıurfa Kalesi'nde Halil Dağ (26) isimli vatandaşın fotoğraf çektirmek isterken düşüp öldüğü talihsiz kazayı getirdi. 20 metre yükseklikten dengesini kaybedip kayalıklara düşen Dağ, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İHA

Selfie çekerken hayatını kaybettiSelfie çekerken hayatını kaybetti
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Anahtar Kelimeler:
Bursa Sur iznik aile Gezi

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