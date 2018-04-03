Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Geçtiğimiz hafta sonu İznik'e gezmek için gelen 4 kişilik aile, hayatlarını hiçe sayarak, Tarihi Yenişehir Kapı'nın metrelerce yükseklikteki surlarına çıktı. Bu ana tanıklık edenler tehlikeli yürüyüşü korku dolu bakışlarla izledi. Anne ve baba tehlikeli gezide yanlarındaki çocuklarının canını da hiçe saydı. Vatandaşların korkulu bakışları altında surların üzerinde gezilerine devam eden aile, akıllara Şanlıurfa Kalesi'nde Halil Dağ (26) isimli vatandaşın fotoğraf çektirmek isterken düşüp öldüğü talihsiz kazayı getirdi. 20 metre yükseklikten dengesini kaybedip kayalıklara düşen Dağ, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İHA