Şoke eden olay! Profesöre evini sattırdılar...

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı İstanbul’da yaşayan 82 yaşındaki Prof. Esin Cantez oldu. Avukatı Zeliha Yüce aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunan psikiyatri uzmanı Prof. Cantez yaşadıklarını dilekçesinde dile getirdi. Beyoğlu’nda yalnız yaşayan Cantez’i, 26 Ocak’ta ev telefonundan ‘terörle mücadele bilişim uzmanlığı’ biriminde çalıştıklarını söyleyen ve kendilerini başkomiser olarak tanıtan Şahin Kutlu ve Hakan Doğan aradı. Cantez’e, “Diyarbakır’da sizinle ilgili bir suç dosyası var. Şüpheye düştük o yüzden sizi aradık” diyen sahte polisler, profesörün tüm özlük bilgilerini, hatta kardeşinin ismini ve adreslerini sıralayarak kamu görevlisi olduklarına inandırdı.

‘HESABI BOŞALTACAKLAR’

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre sahte polisler, ısrarcı ve zorlayıcı ifadelerle “Banka hesaplarınızı boşaltacaklar, bankadaki parayı çekin, gelecek görevliye teslim edin” dedi. Paraların seri numaraları kaydedilip emanete alınacağını belirten dolandırıcılar, profesöre “Eğer bir mızıkçılık yaparsan gelip gözaltına alacağız. Bakalım bunu nasıl temizleyeceksin” diyerek korkuttu. Sahte polislerin talimatlarını tek tek uygulayan Cantez, bankaya giderek para çekti. Evine giden kişiye 13 bin TL ve mücevherlerini bir poşet içinde teslim etti.