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Söke’de Asker Eğlencesinden Dönen Aile Kaza Yaptı: 2 Ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 00:42 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesi eski özbaşi yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil yol kenarındaki sulama kanalına uçtu.

Söke’de Asker Eğlencesinden Dönen Aile Kaza Yaptı: 2 Ölü

Aydın’ın Söke ilçesi eski özbaşi yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Otomobilin içerisinde Çalıköy’de katıldıkları asker eğlencesinden dönen Kahraman ailesi vardı. Kazada aracı kullanan baba Feyiz Kahraman ve anne Hanife Kahraman vefat etti. Otomobilde bulunan oğulları Faruk Caner Kahraman’ın otomobilden kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi. Olay yerine gelen Büyükşehir Söke İtfaiyesi ekipleri, Jandarma ve çevredeki vatandaşların yardımıyla Kahraman çifti araçtan çıkarıldı. Bir aileyi birbirinden koparan feci kaza yürekleri dağlarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Söke’de Asker Eğlencesinden Dönen Aile Kaza Yaptı: 2 Ölü

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