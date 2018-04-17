Söke’de plaka hırsızlığı

Aydın’ın Söke ilçesinde aynı gün içinde meydana gelen iki ayrı plaka hırsızlığı polisi harekete geçirdi.
Söke’de gündüz saatlerinde bir evin önünden çalındığı belirlenen otomobil saatler sonra aynı mahallede plakaları sökülmüş ve terk edilmiş tarafından bulundu. Otomobil polis tarafından yapılan inceleme sonrası sahibine teslim edildi.
Diğer olayda ise Cengiz Uzungöl’e ait 35 AZ 8550 plakalı aracın plakaları hırsızlar tarafından çalındı. Cengiz Uzungöl sabah otomobili ile işe gitti. Sabah otomobilinde plakaların olmadığını fark etmeyen Cengiz Uzungöl iş dönüşü aracını park ederken plakalarının olmadığını fark edebildi. Önce plakaları yolda düşürdüğünü düşünen Cengiz Uzungöl geldiği güzergahı kontrol etti. Plakalara rastlamayan Uzungöl daha sonra polise başvurdu.
Cengiz Uzungöl; "Yetkililerden aracımın plakalarının bir an önce bulmalarını istiyorum.Benim aracımın plakaları çalındı kimbilir nerede kullanacaklar,plaka hırsızlığına karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum” dedi.
Söke Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması
AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi
Tüm dünyaya duyurdular! Kuzey Kore Güney Kore savaşı bitiyor!
Suudi Arabistan'dan Suriye askeri müdahale sinyali
Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'
BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!
Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak
İşkencenin böylesi! Eve kapattı, dövdü, üzerine kaynar su döktü! Yetmedi bir de...
Tüm dünya onların peşinde ama onlar Türkiye'de
Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada
Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor
Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon
Okuyucu Yorumları 0 yorum