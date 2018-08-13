Söke'de zeytinlikte yangın

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Söke ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle otlukta başlayan yangın, zeytinliğe sıçradı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Güllübahçe Mahallesi yakınlarındaki otlukta bu sabah, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle zeytinliğe sıçrayan yangın, büyüdü. Alevleri görenler, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, 2 itfaiye aracı ve 2 arazöz ile çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 zeytin ağacı zarar gördü.

FOTOĞRAFLI



