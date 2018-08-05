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Solunumu duran yaralıyı, yoldan geçen doktor hayata döndürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 11:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada solunumu duran Mehmet Çiçek (44), bu sırada yoldan geçen doktor ve hemşirenin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Solunumu duran yaralıyı, yoldan geçen doktor hayata döndürdü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada solunumu duran Mehmet Çiçek (44), bu sırada yoldan geçen doktor ve hemşirenin müdahalesiyle hayata döndürüldü.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Belek- Kadriye turizm yolundaki meydana geldi. Belek'ten Kadriye yönüne giden Mehmet Balaban yönetimindeki 07 FGB 85 plakalı otomobile, aynı yöne giden Mehmet Çiçek yönetimindeki plakasız motosiklet arkadan çarptı. Kazada, başında kaskı bulunmayan Mehmet Çiçek'e, olay yerinden geçen Dr. Ahmet Demir ve Serik Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Neriman Kılınç müdahale etti. Solunumu duran Çiçek, yapılan müdahaleyle yaşama döndürüldü. Çiçek, kısa sürede olay yerine ulaşan ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından da Antalya'ya sevk edildi.
Çiçek'e ilk müdahaleyi yapan Dr. Ahmet Demir, "Kazayı görünce hemen durdum. Gerekli müdahaleyi yaptım. Hemen sonra kaza yerinden geçen hemşire Neriman Hanım da destek verdi. Yaralının solunumu yoktu. Müdahale ettik ve hayati bulguları geri döndü. Sol dizinde açık yarası vardı. Boynu zedelenmişti. Hekim olarak yapılması gerekeni yaptım" dedi.

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Solunumu duran yaralıyı, yoldan geçen doktor hayata döndürdüSolunumu duran yaralıyı, yoldan geçen doktor hayata döndürdüSolunumu duran yaralıyı, yoldan geçen doktor hayata döndürdüSolunumu duran yaralıyı, yoldan geçen doktor hayata döndürdü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunlarda dr-hemşire neymiş öncelik insan insan olunca yüreğinde insanlık olan sağlık personeli koşmuş yüce rabimde bu insanlık içinde olan kullarını yalnız biçare bırakma yarabbim
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