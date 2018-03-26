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Soma davası 21’inci duruşması başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 11:36 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin 5’i tutuklu 51 sanıklı davanın 21.

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin 5’i tutuklu 51 sanıklı davanın 21. duruşması başladı.
Soma Davası 2 buçuk yıldan fazladır sürüyor. Davada 5’i tutuklu 8 kişi için "Olası kastla öldürme" suçundan 301 kez ve 20 ila 25 yıl, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan ise 162 kez 2 ila 6 yıl arası hapis cezası isteniyor. Tutuksuz yargılanan 43 kişi hakkında ise, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 ila 15 yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, Maden Mühendisi Ertan Ersoy olmak üzere davada 5 kişi tutuklu yargılanırken; tutuksuz 45 sanığın isimleri ise şöyle: "Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin patronu Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hayri Kebapçılar, Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç, Maden Mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, Emniyet Teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal".

Soma davası 21’inci duruşması başladı

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Soma davası 21’inci duruşması başladı

Soma davası 21’inci duruşması başladı
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Soma davası 21’inci duruşması başladı

Soma davası 21’inci duruşması başladı
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Soma davası 21’inci duruşması başladı

Soma davası 21’inci duruşması başladı
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Soma davası 21’inci duruşması başladı

Soma davası 21’inci duruşması başladı
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Soma davası 21’inci duruşması başladı

Soma davası 21’inci duruşması başladı
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Soma davası 21’inci duruşması başladı

Soma davası 21’inci duruşması başladı
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Soma davası 21’inci duruşması başladı

Soma davası 21’inci duruşması başladı
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