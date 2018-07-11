Soma davasında karar açıklanıyor; Can Gürkan'a 15 yıl hapis cezası (2)

MÜHENDİSLERE CEZA
Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar açıklanıyor. Tutuklu sanıklardan Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı'ya 22 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy'a 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklarla ilgili kararın açıklanması sürüyor.
Taylan YILDIRIM- İlker KILIÇARSLAN/AKHİSAR (Manisa), (DHA)
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