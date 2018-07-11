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Soma davasında karar açıklanıyor; Can Gürkan'a 15 yıl hapis cezası (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 11:19 | Son Güncelleme

TUTUKLU 5 SANIĞIN CEZASI AÇIKLANDI Manisa'nın Soma ilçesinde, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar açıklanıyor.

TUTUKLU 5 SANIĞIN CEZASI AÇIKLANDI Manisa'nın Soma ilçesinde, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar açıklanıyor. Tutuklu sanıklar Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, İşletme Müdür Yardımcısı, maden mühendisi İsmail Adalı 22 yıl 6 ay ve maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi. HÜKMÜN AÇIKLANMASI YARIDA KALDI Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu tutuklu sanıklar hakkındaki kararı açıkladıktan sonra araya giren mağdur ailelerin avukatları, "'Cezayı taksirden verdik' dediniz, değil mi?' diye sordu. Mahkeme Başkanı Pehlivanoğlu’nun "Evet, taksirden verdik" demesi üzerine avukatlar, "Bu karar, heyetinize aittir. Biz artık ailelerin yanındayız" diyerek, yerlerinden kalktı. Avukatlar, ailelerin bulunduğu bölüme doğru geçmeye başladı. Bu andan itibaren salonda kargaşa meydana gelirken, aileler de tepki gösterdi. Salondaki çevik kuvvet ekipleri, önlem aldı. Duruşmaya 10 dakika ara verilip, salon boşaltıldı. Taylan YILDIRIM- İlker KILIÇARSLAN/AKHİSAR (Manisa), (DHA)

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