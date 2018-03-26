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Soma davasında savcı mütalaasını verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 17:25 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin yürütülen ceza davasının 21’inci duruşmasında savcı mütalaasını verdi.

Soma davasında savcı mütalaasını verdi

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin yürütülen ceza davasının 21’inci duruşmasında savcı mütalaasını verdi. 5’i tutuklu 51 sanıklı davanın savcısı Süleyman Topan, esasa ilişkin verdiği mütalaada Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan ile Soma Holding Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yiğit’in tutuklanmasını, 33 sanık hakkında da beraat talep etti.
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme başkanı Salih Pehlivanoğlu yoklamanın ardından duruşma öncesi kendilerine gelen belgeleri okuduktan sonra Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu Can Gürkan’ın 14 ay önce verdiği, olayın FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerince sabotaj girişimi olabileceğine yönelik suç duyurusunu, var olan delillerin daha önce sunulan ve reddedilen bilgilerden ibaret olduğunu öne sürerek Gürkan’ın verdiği suç duyurusunun reddedildiğini belirtti.

Mağdur avukatları: "Mahkeme gereksiz yere uzatılıyor"
Söz alan mağdur avukatları ise 14 aydır mahkemenin gereksiz bir şekilde uzatıldığını ve artık savcılığın mütalaayı vermesi gerektiğini ve mahkeme heyetinin de bir an önce kararı vermesi gerektiğini söyledi.

Savcıdan 33 beraat, 2 yeni tutuklama talebi
Mahkeme savcısı Süleyman Topçu ise duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Tek tek sanıklara yöneltilen suçlamaları okuyan savcı Topçu, Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan, Soma kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Yiğit, Hayri Kebapçılar, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik ile İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı’nın ’Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan cezalandırılmalarını, tutuksuz sanıklar Alp Gürkan ile Mustafa Yiğit’in de tutuklanmasını talep etti. Davada yargılanan 33 sanık hakkında beraat kararı isteyen savcı, aralarında Ertan Ersoy, Hilmi Kazık, Mehmet Ali Günay Çelik ve Yasin Kurnaz’ın da bulunduğu 11 sanık hakkında ise ’Taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Savcının mütalaasının ardından ara verilen duruşma yeniden başladı.

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