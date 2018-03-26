Soma davasında savcı mütalaasını verdi

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin yürütülen ceza davasının 21’inci duruşmasında savcı mütalaasını verdi. 5’i tutuklu 51 sanıklı davanın savcısı Süleyman Topan, esasa ilişkin verdiği mütalaada Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan ile Soma Holding Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yiğit’in tutuklanmasını, 33 sanık hakkında da beraat talep etti.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme başkanı Salih Pehlivanoğlu yoklamanın ardından duruşma öncesi kendilerine gelen belgeleri okuduktan sonra Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu Can Gürkan’ın 14 ay önce verdiği, olayın FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerince sabotaj girişimi olabileceğine yönelik suç duyurusunu, var olan delillerin daha önce sunulan ve reddedilen bilgilerden ibaret olduğunu öne sürerek Gürkan’ın verdiği suç duyurusunun reddedildiğini belirtti.

Mağdur avukatları: "Mahkeme gereksiz yere uzatılıyor"

Söz alan mağdur avukatları ise 14 aydır mahkemenin gereksiz bir şekilde uzatıldığını ve artık savcılığın mütalaayı vermesi gerektiğini ve mahkeme heyetinin de bir an önce kararı vermesi gerektiğini söyledi.