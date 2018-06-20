Soma maden faciası davasına devam edildi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 22'nci duruşmasına, ikinci oturumla devam edildi. Sanıklar savunma yapmayı sürdürdü.

Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin öldüğü facianın ardından açılan, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ceza davasının 22'nci duruşmasının ikinci gününde sanıklar savunma yapmayı sürdürdü. Dün görülen ilk oturumda tutuklu sanıklardan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ile şirketin Genel Müdürü Ramazan Doğru'nun savunmalarını yapmalarının ardından bugün de Soma Kömürleri A.Ş. İşletme Müdürü Akın Çelik savunma yaptı.

Şehit madenci yakınlarının fazla ilgi göstermediği duruşmada söz verilen sanıklardan Soma Kömürleri A.Ş. İşletme Müdürü Akın Çelik, 230 sayfalık savunmasını, slayt eşliğinde yaptı. Tutuklu sanık Çelik, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Madendeki bazı sensörlerin bozuk ve yetersiz olduğu, madendeki havalandırma sisteminin de yetersizliğiyle ilgili iddialara ilişkin teknik bir sunum yapan Çelik, bu konuda üzerine atılan suçlamaları reddetti. Çelik savunmasında ayrıca, kendisinin bile olayın nasıl geliştiğini hâlâ anlayamadığını belirtip, "Bu işin böyle olabileceğini düşünemedik. Halen ne olduğunu bilmiyorum. Birçoğumuz öngöremedik. Halen de öngörebilmiş değiliz. Bu metan, çamur yanması veya başka bir şey olması ihtimalı olan bir yer değil. Öyle bir nokta ki, bunu çözebilmiş de değiliz. B panosu metan riski olmayan bir bölge. Kömür yangını riski veya kömür posası riski her ölçüm bölgesinde olabilecek risktir. Fakat biz buna tedbir almıyor değiliz. Alınan tedbirler var" diye konuştu.