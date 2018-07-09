Soma maden faciası davasında karar çarşamba günü açıklanacak (2)- Yeniden

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, 'olası kastla öldürme', 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Geçen 28 Haziran'da alınan ara kararla mahkeme, kararını açıklamak üzere duruşmayı bugüne erteledi. Bu nedenle ailelere, sivil toplum kuruluşu üyeleriyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Erkan Aydın, Kani Beko, Bekir Başevligen, Vehbi Bakırlıoğlu, HDP'li milletvekilleri Ahmet Şık, Serpil Kemalbay ve Oya Ersoy da destek verdi.

DURUŞMA BAŞLAR BAŞLAMAZ ERTELENDİ

Yoklamayla başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, üye hakimlerden Tuğşat Buğra Kıyak'ın rahatsızlanması nedeniyle, imza eksik olacağı için karar duruşmasını 11 Temmuz Çarşamba gününe ertelediklerini söyledi. Bunun üzerine salondaki aileler duruma tepki gösterdi. Aileler duruşmanın kendilerinden kaçırılmak istendiğini öne sürdü. Duruşma salonu çıkışında da aileler adına açıklama yapan avukat Can Atalay, şöyle konuştu:

"Bu davayı bizlerden kaçıranlara direniyoruz. Üye hakimlerden birisinin rahatsızlığı gerekçe gösterilerek duruşma ertelenmeye çalışılıyor. İçeride hep beraber karar verdik. Biz buradayız. Adalet yerini buluncaya kadar buradayız. Gelsinler o kararı yüzümüze okusunlar. 'Çarşamba sabahı' dediler. Çarşamba sabahına kadar aileler ve avukatları biz burada nöbete başlıyoruz. Çarşamba sabahına kadar buradayız. Soma için adalet istiyoruz. Alacağız."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, "Çok acı çekti anneler, babalar, evlatlar. Bugün adaletin tesis edilmesi beklentisiyle salondaydılar. Beklenmedik bir gelişme yaşandı. Mahkeme Başkanı üye hakimlerden birisinin rahatsızlığını duyurdu. Duruşmaya katılamayacağı için duruşmayı erteleyeceğini söyledi. Son derece insani bir gerekçe. Hastanın beyanı bu tip durumlarda esastır. Öyle bir tesadüf ve şüphe uyandıran bir noktaya geldi ki, aileler üye hakimin rahatsızlandığı ve karar duruşmasına gelemediği gerekçesine inanmıyorlar. Karara yaklaştıkça adaletten uzaklaşılacağı ile ilgili şüphelerin, korkuların patlama noktasıydı. Ailelerin hepsi Akhisar'da oturmuyor. Bu davaya gelebilmek için sabah 05.30'da kalkıyorlar. Birkaç gönüllü sivil toplum örgütünün ve belediyelerin gayretleriyle geliyor. Siz onları gördüğünüzde 4 saattir yorgun, aç bir şekilde buraya gelmiş oluyorlar" diye konuştu.