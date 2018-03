Soma maden faciası davasında mahkeme 'sabotaj' iddialarına itibar etmedi

Taylan YILDIRIM-Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Soma ilçesinde, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanıklı davanın Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edildi. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın, olayın terör örgütlerinin sabotajı olabileceğine yönelik suç duyurusuyla ilgili dosyayı savcılıktan isteyip, inceleyen mahkeme heyeti, daha önce sunulan ve reddedilen bilgilerden ibaret olduğu gerekçesiyle iddialara itibar etmeyip, yargılamaya devam kararı aldı. Duruşma öncesi açıklama yapan aileler ise davanın takipçisi olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Soma'da, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 maden işçisinin yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan adli soruşturmada haklarında, 'Olası kastla öldürme', 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 5'i tutuklu 51 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Facia kurbanı Somalı işçilerin aileleri, duruşma öncesi gar önünden yargılamanın yapılacağı kültür merkezinin yakınına kadar sivil toplum kuruluşu üyeleriyle yürüdü. CHP'li milletvekilleri Tur Yıldız Biçer, Zeynep Altıok, Musa Çam ile HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de ailelere destek verdi. Ellerinde madencilerin isimleri yer alan, 'Unutmadık, unutturmayacağız' yazılı pankartı taşıyan aileler, "301'in hesabı sorulacak", "Anaların gözyaşı katilleri boğacak" sloganları attı.

Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan avukat Can Atalay, "4 yıl sonra yine bir mesai gününde bu kadar insan, bu kadar avukat, bu kadar baro başkanı, bu kadar milletvekili, ekmeğini kazanırken öldürülen 301 işçi için burada. 4 yıl oldu, 4 yıl. Bu dosyada hiçbir kuşku kalmadı, 301 işçinin göz göre göre nasıl ölüme gönderildiklerine ilişkin hiçbir kuşku kalmadı. Bizim muhatabımız siyasi iktidardır artık, bizim muhatabımız Adalet Bakanı'dır, ona bağlı savcılar ki, önce esas hakkında mütalaa hazır dediler, daha sonra kısa bir ara verildikten sonra 1 yıl 2 aydır Can Gürkan'ın, Türkiye'de sermaye sınıfının ne kadar ceza alması gerektiğini söyleyemeyecek zihniyettedir. Söylemekten korkmaktadır. Bu aileler, bu insanlar, bu eşler, bu çocuklar, bu anneler, bu babalar 4 yıldır karda kışta burada adalet istiyorlar. Biliyoruz ki Soma'da ekmeğini kazanırken öldürülenler için adalet istemek, bütün işçi kardeşlerimiz için adalet istemektir" diye konuştu.

Katılımcılar, daha sonra duruşma salonuna geçti.

MAHKEMEDEN 'SABOTAJ' SORUŞTURMASININ BEKLENMEMESİ KARARI

Yoklamayla başlanan duruşmada ilk olarak Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, duruşma öncesi kendilerine gelen belgeler hakkında bilgi verdi. Pehlivanoğlu, bu sırada aldıkları önemli kararı da açıkladı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yaklaşık 14 ay önce, olayın FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerince sabotaj olarak gerçekleştirilmiş olabileceğine yönelik suç duyurusunda bulunmuştu. Konuyla ilgili Manisa Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılması üzerine duruşma savcısı bu gelişmeyi gerekçe gösterip, mütalaasını açıklamadı. Duruşma öncesinde soruşturma dosyasını savcılıktan isteyip, inceleyen mahkeme heyeti, 'Var olan delillerin daha önce sunulan ve reddedilen bilgilerden ibaret olduğu' gerekçesiyle iddiaları kabul etmeyip, yargılamaya devam kararı aldı.

MAĞDUR AİLELERİN AVUKATLARI SÖZ ALDI

Duruşmada söz alan mağdur ailelerin avukatları da sabotaj ihtimali yönündeki suç duyurusunun, asıl davayı sabote ettiğini, yargılamanın 14 ay uzamasına neden olduğunu, bir an önce savcılığın esas hakkındaki mütalaasını verdikten sonra mahkeme heyetinin de kararını açıklamasını beklediklerini dile getirdi. Avukatlar, ayrıca sanıkların serbest kalabilmek için de 5 yıllık tutukluluk süresine ulaşmak istediklerini, uzatma çabalarının bundan kaynaklandığını ileri sürdü.

DAVA GEÇMİŞİ

Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014 tarihindeki maden faciasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Facianın yıl dönümüne 2 ay kala, 2 Mart 2015'te iddianame, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için 'olası kastla öldürme' suçundan 301 kez 20- 25 yıl, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 162 kez 2- 6 yıl hapis cezası istendi. Tutuksuz 38 şüpheli için de 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2- 15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak bu kişilerden 25'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, Mehmet Ali Günay Çelik tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Son birikişi raporundaki suçlamalar dolayısıyla Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç hakkında da 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İki dava birleştirildi.

DAVANIN SANIKLARI

Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan ilk 5 kişinin isimleri şöyle:

"Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy"

Tutuksuz yargılanan 46 sanığın isimleri ise şöyle:

"Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin patronu Alp Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç ile mühendisler Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Mehmet Ali Günay Çelik, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal."