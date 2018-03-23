Soma’da kuduz endişesi son buldu

Manisa’nın Soma ilçesinde yaklaşık 5 aydır kırsal bölgelerde görülen ve özellikle çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olmasına sebep olan kuduz mikrobuna karşı aşılama yapıldı.

Soma’da 5 aydır özellikle dağlık alanlarda bulunan köylerde hayvanlara kuduz mikrobu bulaştığı tespit edildi. Bu durumu yakından takip eden Soma İlçe Tarım Müdürlüğü ve mahalle muhtarları, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene’den destek talep etti. Belediye Başkanı Hasan Ergene’nin verdiği talimatla gerekli olan 8 bin 500 doz aşı iki gün içerisinde temin edildi. Temin edilen aşılar, ekipler tarafından bölgedeki hayvanlara enjekte edilmeye başlandı. 8 bin 500 doz aşıya 20 bin lira bütçe ayırdıklarını belirten Belediye Başkanı Hasan Ergene, halk sağlığına duyarsız kalınamayacağını belirterek, telef olan hayvanların köylerde endişe oluşturduğunu söyledi. Konuyla ilgili hemen çalışma başlattıklarını aktaran Ergene, "Halk sağlığı belediyecilik hizmetleri arasında en önemlisidir. İlçe tarım müdürüm gelip bana sorunu anlattığında hiç zaman kaybetmeden arkadaşlarıma talimat verdim, ’gerekirse başka alışverişlerimizi durduralım, gerekli aşıları alalım ve ilgili birimlere teslim edelim’ dedim. İlçe Tarım Müdürlüğünün ve kırsal mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda 8 bin 500 doz aşıyı temin ettik ve hemen aşılama işlemlerine başladık. Muhtarlarımız da çok memnun oldu, çok teşekkür etti. Halkımız da memnun. Soma Belediyemizin imkanları vardı, bu imkanları vatandaşımız adına kullanıyoruz. Bundan sonra da kullanmaktan geri durmayız” dedi.