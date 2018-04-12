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Somali, BAE ile askeri bağlarını sonlandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

Somali Federal Hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Somali güvenlik güçlerinin eğitimindeki rolünün sona erdiğini bildirdi.Somali hükümeti, güvenlik güçlerinin Mogadişu havaalanında bir Emirates’e ait bir uçaktaki iki çantada 10 milyon dolar ele geçirdikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Somali güvenlik güçlerinin eğitimindeki rolünün sona erdiğini bildirdi.Somali Savunma Bakanı Muhammed Musallar Şeyh Abdul Rahman, federal hükümetin BAE tarafından eğitilmiş kuvvetleri yönetme görevini 12 Nisan ’da Somalili Ulusal Ordunun yıldönümünde BAE’den devralınacağını söyledi.

Somali Federal Hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Somali güvenlik güçlerinin eğitimindeki rolünün sona erdiğini bildirdi.
Somali hükümeti, güvenlik güçlerinin Mogadişu havaalanında bir Emirates’e ait bir uçaktaki iki çantada 10 milyon dolar ele geçirdikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Somali güvenlik güçlerinin eğitimindeki rolünün sona erdiğini bildirdi.
Somali Savunma Bakanı Muhammed Musallar Şeyh Abdul Rahman, federal hükümetin BAE tarafından eğitilmiş kuvvetleri yönetme görevini 12 Nisan ’da Somalili Ulusal Ordunun yıldönümünde BAE’den devralınacağını söyledi. Şeyh Abdul Rahman, BAE tarafından eğitilen güçlerin yönetim sorumluluğunun federal hükümete ait olduğunu söyledi.
Somali makamları, özel bir BAE uçağındaki 10 milyon dolarlık el koyma işleminin hemen ardından, Somalili makamlar bu paranın kaynağına ve bu miktarın ülkeye getirilmesi amaçlarına ek olarak nereye döneceği konusunda bir soruşturma başlattı.
Somali’deki BAE Büyükelçiliği özel uçakta bulunan 10 milyon dolar hakkında ikna edici cevaplar veremeyince, Somali istihbaratı paraya el koydu. Öte yandan BAE Dışişleri Bakanlığı, bu adımı kabul etmediğini ve bunu yasa dışı olarak nitelendirdiğini açıkladı. Bakanlık, Somali güvenlik yetkililerinin Somali ordusunu ve kursiyerlerini desteklemek için tahsis edilen fonları ele geçirdiğini söyleyerek, "Uçakta bulunan para, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmek ve Somali ordusunu desteklemek amacıyla Kasım 2014’te iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptına dayalı olarak
maaşları ödemeye yöneliktir” dedi.

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