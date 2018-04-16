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Somali’de 1 polis memuru öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 00:34 | Son Güncelleme

Somali’nin başkenti Mogadişu’da 1 polis memuru vurularak öldürüldü.Olay, aksam saat 22.45 sıralarında başkent Mogadişu’da meydana geldi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da 1 polis memuru vurularak öldürüldü.
Olay, aksam saat 22.45 sıralarında başkent Mogadişu’da meydana geldi. Silahlı iki kişi polis memuru görev yaparken saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonrasında polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanları olay yerinden kaçarken Somali polisi saldırı ile ilgili geniş çaplı operasyon başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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