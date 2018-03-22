HABER

Somali’de askeri araç sivil aracı ezdi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 11:25 | Son Güncelleme

Somali’de görev yapan Afrika Barış Misyonu (AMİSOM) aracı, çarptığı sivil aracı dakikalarca sürükledi.

Somali’de görev yapan Afrika Barış Misyonu (AMİSOM) aracı, çarptığı sivil aracı dakikalarca sürükledi. Freni patladığı ifade edilen askeri aracın ezdiği sivil araçta maddi hasar meydana geldi.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da Somali barışına katkı sağlamak amacıyla ülkede bulunan AMİSOM askerlerine ait bir araç, geçen ay Maka El-Mukkaramme Caddesi’nde sivil bir vatandaşın aracını ezdi. Araç trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede gerçekleşen kazada sivil araç büyük hasar aldı.
Askeri aracın sivil araca çarptıktan sonra durmayıp aracı dakikalarca yola sürüklemesine tepki gösteren vatandaşlar, Mogadişu Belediyesinden olayla ilgili açıklama yapmasını istedi. Askeri aracın freninin patlaması sonucu duramadığını kaydeden AMİSOM yetkilileri, yaşananlardan dolayı halktan özür diledi. Askeri yetkililer maddi hasarı üstlenirken, meydana gelen olayda yaralanan olmadı.
AMİSOM askerlerine ait aracın yaptığı kazaya ilişkin görüntüler de sosyal medyada defalarca izlendi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.