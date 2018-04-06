Somali’de bomba yüklü araç patladı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da iki ayrı noktada bomba yüklü aracın patladığı açıklandı. Patlamada, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Somali’de gerçekleştirilen intihar saldırısında ilk bomba yüklü aracın havalimanının ilk kontrol noktasında, ikinci aracın ise farklı bir askeri kontrol noktasında patlatıldığı açıklandı. İlk patlamadan kısa bir süre sonra bir kavşakta ikinci patlamanın gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.