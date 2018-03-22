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Somali’de bombalı saldırı: 14 ölü, 20 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 18:40 | Son Güncelleme

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir otelin yakınlarında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan Wehliye Otel yakınlarında bomba yüklü araç patlatıldı.

Somali’de bombalı saldırı: 14 ölü, 20 yaralı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir otelin yakınlarında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan Wehliye Otel yakınlarında bomba yüklü araç patlatıldı. İlk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.

Somali’de bombalı saldırı: 14 ölü, 20 yaralı

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