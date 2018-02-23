HABER

Somali’de çifte bombalı saldırı: 10 ölü, 20 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 23:22 | Son Güncelleme

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Cumhurbaşkanlığı binası yakınlarında ve İstihbarat Merkezi önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.Somali’nin başkenti Mogadişu’da Cumhurbaşkanlığı Binası yakınlarında ve İstihbarat Merkezi önünde bombalı saldırı gerçekleşti.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Cumhurbaşkanlığı binası yakınlarında ve İstihbarat Merkezi önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da Cumhurbaşkanlığı Binası yakınlarında ve İstihbarat Merkezi önünde bombalı saldırı gerçekleşti. İlk belirlemelere göre saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Saldırıyı ise terör örgütü El Kaide bağlantılı El Şebab militanlarının gerçekleştirdiği bildirildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de patlama! Polis geniş güvenlik önlemi aldı

Hakkari'de patlama! Polis geniş güvenlik önlemi aldı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş ABD açıklaması: Biz uzlaşıya hazırız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş ABD açıklaması: Biz uzlaşıya hazırız

Polislerin çalışma saatleri değişti! Talimat geldi yeni çalışma saatleri belirlendi

Polislerin çalışma saatleri değişti! Talimat geldi yeni çalışma saatleri belirlendi

Galatasaray 5 - 0 Bursaspor (Maç özeti)

Galatasaray 5 - 0 Bursaspor (Maç özeti)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kızıltepe’de 1070 paket kaçak sigara yakalandı

Kızıltepe’de 1070 paket kaçak sigara yakalandı

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

D100 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken canından oldu

D100 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken canından oldu

Yolun karşısına geçerken canından oldu

Yolun karşısına geçerken canından oldu

Kazaya bakarken kaza yaptılar

Kazaya bakarken kaza yaptılar

Bursaspor taraftarından yönetime protesto

Bursaspor taraftarından yönetime protesto

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.