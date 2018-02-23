Somali’de çifte bombalı saldırı: 10 ölü, 20 yaralı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Cumhurbaşkanlığı binası yakınlarında ve İstihbarat Merkezi önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Cumhurbaşkanlığı Binası yakınlarında ve İstihbarat Merkezi önünde bombalı saldırı gerçekleşti. İlk belirlemelere göre saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Saldırıyı ise terör örgütü El Kaide bağlantılı El Şebab militanlarının gerçekleştirdiği bildirildi.