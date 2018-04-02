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Somali’de inşaat çöktü: 3 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 19:44 | Son Güncelleme

Somali’nin başkenti Mogadişu’da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.Somali’nin başkenti Mogadişu’da inşaat halindeki bir bina çöktü.

Somali’de inşaat çöktü: 3 ölü, 3 yaralı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da inşaat halindeki bir bina çöktü. Mekke-Elmukareme Caddesi’nde meydana gelen olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken, enkaz altında kaldığı tahmin edilen bir işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yetkililer, binanın zemin katının sağlam yapılmamasından dolayı çöktüğünü belirttiler.

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