Somali’de insani yardım vakfında patlama: 2 yaralı

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki bir insani yardım vakfında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Somali’nin başkenti Mogadişu’daki bir insani yardım vakfında patlama meydana geldi. Uluslararası Kızılhaç çalışanları ve arkadaşlarının bulunduğu vakıftaki patlamada 2 kişi yaralandı. Somali Güvenlik Güçleri’nin hakkında soruşturma başlattığı patlamayı henüz üstlenen olmadı.
2017 yılının Ekim ayında aynı bölgeden meydana gelen patlamada 250 kişi hayatını kaybetmişti.
İsrail'den flaş açıklama! 'Saldırılara yeniden başladık'
SSCB'den sonra Rusya'dan bir ilk! Amerika'ya uçtular...
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı
Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti
Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Huawei P20 Pro; 3 kameralı ilk telefon
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Okuyucu Yorumları 0 yorum