Somali’de insani yardım vakfında patlama: 2 yaralı

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki bir insani yardım vakfında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki bir insani yardım vakfında patlama meydana geldi. Uluslararası Kızılhaç çalışanları ve arkadaşlarının bulunduğu vakıftaki patlamada 2 kişi yaralandı. Somali Güvenlik Güçleri’nin hakkında soruşturma başlattığı patlamayı henüz üstlenen olmadı.

2017 yılının Ekim ayında aynı bölgeden meydana gelen patlamada 250 kişi hayatını kaybetmişti.