Somali’de kadınlara zehirli gaz saldırısı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da büyükşehir belediyesine bağlı çevre düzenlenme işçisi olan kadınlara zehirli gaz saldırısı düzenlendi. Saldırıda 9 kadın zehirlendi.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da büyükşehir belediyesine bağlı Abdulaziz ilçesi çevre düzenlenme ekibinde yer alan kadınlara çalışma esnasında zehirli gaz saldırısı düzenlendi. Saldırıdan zehirlenen 9 kadın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, saldırganların olay yerine plakasız araçla geldiğini belirtirken, suçluların arandığını bildirdi.
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