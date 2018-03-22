Somali’de kadınlara zehirli gaz saldırısı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da büyükşehir belediyesine bağlı çevre düzenlenme işçisi olan kadınlara zehirli gaz saldırısı düzenlendi. Saldırıda 9 kadın zehirlendi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da büyükşehir belediyesine bağlı Abdulaziz ilçesi çevre düzenlenme ekibinde yer alan kadınlara çalışma esnasında zehirli gaz saldırısı düzenlendi. Saldırıdan zehirlenen 9 kadın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, saldırganların olay yerine plakasız araçla geldiğini belirtirken, suçluların arandığını bildirdi.