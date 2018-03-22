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Somali’de kadınlara zehirli gaz saldırısı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 23:41 | Son Güncelleme

Somali’nin başkenti Mogadişu’da büyükşehir belediyesine bağlı çevre düzenlenme işçisi olan kadınlara zehirli gaz saldırısı düzenlendi.

Somali’de kadınlara zehirli gaz saldırısı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da büyükşehir belediyesine bağlı çevre düzenlenme işçisi olan kadınlara zehirli gaz saldırısı düzenlendi. Saldırıda 9 kadın zehirlendi.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da büyükşehir belediyesine bağlı Abdulaziz ilçesi çevre düzenlenme ekibinde yer alan kadınlara çalışma esnasında zehirli gaz saldırısı düzenlendi. Saldırıdan zehirlenen 9 kadın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, saldırganların olay yerine plakasız araçla geldiğini belirtirken, suçluların arandığını bildirdi.

Somali’de kadınlara zehirli gaz saldırısı

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