Somali’de ölenlerin sayısı 21’e yükseldi

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan Wehliye Otel yakınlarında bomba yüklü aracın patlaması olayında ölenlerin sayısı 21’e yükseldi. Somali İçişleri Bakanlığı, Somali İstihbarat Birimi bombalı araçla ilgili istihbarat alındığını anlayan saldırganın aracı patlattığını açıkladı. Vatandaşların yoğun olduğu bölgede gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.