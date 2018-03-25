Somali’de parlamento yakınlarında patlama

Somali parlamentosu yakınlarında patlama meydana geldi.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da parlamento yakınlarında patlama meydana geldi. Parlamento çevresinde silah sesleri de duyulurken, bölgeden yoğun dumanların yükseldiği öğrenildi.
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