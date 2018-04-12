Somali’de stadyumda patlama: 5 ölü, 8 yaralı

Somali’de bir stadyumda meydana gelen patlamada 5 seyirci hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
Somali’nin liman kenti Barawe’de bir futbol sahasında patlama meydana geldi. Futbol sahasına dün gece döşenen bombanın maç sırasında patladığı bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu ve hastanede tedavilerinin sürdüğünü söyledi.
Saldırıyı Eş Şebab örgütü üstlendi.
Rus devlet televizyonu uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir, gıda stoklayın
Rusya'dan ABD'ye: Çok kabadayılar
Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti
Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum