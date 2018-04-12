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Somali’de stadyumda patlama: 5 ölü, 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 23:45 | Son Güncelleme

Somali’de bir stadyumda meydana gelen patlamada 5 seyirci hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.Somali’nin liman kenti Barawe’de bir futbol sahasında patlama meydana geldi.

Somali’de bir stadyumda meydana gelen patlamada 5 seyirci hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
Somali’nin liman kenti Barawe’de bir futbol sahasında patlama meydana geldi. Futbol sahasına dün gece döşenen bombanın maç sırasında patladığı bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu ve hastanede tedavilerinin sürdüğünü söyledi.
Saldırıyı Eş Şebab örgütü üstlendi.

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