Somali’deki saldırıda ölü sayısı artıyor

Somali’de gerçekleştirilen çifte saldırıda ölü sayısı 30’a yükseldi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Eş Şebab tarafından gerçekleştirilen çifte bombalı saldırıda bilanço artıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Somali Ulusal İstihbarat Servisinin de hedef alındığı saldırıda ölü sayısı 30’a yükseldi. Olayda 55 kişi de yaralandı.

Saldırılardan biri Somali Ulusal İstihbarat Servisinin yakınlarında yeni açılan otelin önünde ikincisi ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki bir güvenlik kontrol noktasında gerçekleştirilmişti. Saldırılar geri püskürtülmüş, 5 saldırgan öldürülmüştü.