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Sömestr tatil dönüşü kaza: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 00:09 | Son Güncelleme

SÖMESTR tatili nedeniyle Osmaniye'deki yakınlarının ziyaretinden Şanlıurfa'ya dönen aileyi taşıyan otomobil, TIR'a arkadan çarptı.

Sömestr tatil dönüşü kaza: 6 yaralı

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP (DHA)- SÖMESTR tatili nedeniyle Osmaniye'deki yakınlarının ziyaretinden Şanlıurfa'ya dönen aileyi taşıyan otomobil, TIR'a arkadan çarptı. TIR sürücüsünün olay yerinden kaçtığı kazada, otomobildeki aynı aileden 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sömestr tatili nedeniyle yakınlarının yanına gittikleri Osmaniye'den Şanlıurfa'ya dönen Dikici ailesinin bulunduğu Mehmet Dikici (53) yönetimindeki 63 HL 071 plakalı otomobil, önünde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirsiz TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonrası TIR sürücüsü olay yerinden kaçarken, otomobil sürücüsü Mehmet Dikici ile araçta bulunan eşi Güler, çocukları Zeynep, Hasan, Ali ve Raşide Dikici yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen itfaiyenin çalışmasıyla sıkıştıkları otomobilden çıkarılıp, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Dikici çiftinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

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Sömestr tatil dönüşü kaza: 6 yaralıSömestr tatil dönüşü kaza: 6 yaralıSömestr tatil dönüşü kaza: 6 yaralıSömestr tatil dönüşü kaza: 6 yaralı

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