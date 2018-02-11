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Şömineden çıkan yangın, iki katlı evi küle çevirdi

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 00:14 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Cide ilçesinde şömineden çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı yarı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Cide’ye bağlı Yıldızalan köyünde yaşayan Tahsin Kocaman’a (55) ait iki katlı yarı ahşap evde taş yemek ocağı olarak kullanılan şömineden yangın çıktı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde şömineden çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı yarı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Cide’ye bağlı Yıldızalan köyünde yaşayan Tahsin Kocaman’a (55) ait iki katlı yarı ahşap evde taş yemek ocağı olarak kullanılan şömineden yangın çıktı. Yangında alevler, kısa sürede tüm evi kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Cide Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahalede etti. Uzun uğraşlara rağmen kontrol altına alınamayan yangında iki katlı ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri, yangının diğer evlere sıçramaması için büyük çaba gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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