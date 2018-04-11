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'Son Alo' operasyonunda gözaltına alınanlar Adliye'ye sevk edildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 23:16 | Son Güncelleme

41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Adana'da 'Son Alo' operasyonunda gözaltına alınıp, bugün adliyeye çıkartılan 60 şüpheliden 41'i tutuklanırken 19 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adana'da 'Son Alo' operasyonunda gözaltına alınıp, bugün adliyeye çıkartılan 60 şüpheliden 41'i tutuklanırken 19 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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