"Son Alo" operasyonunda "sahte çağrı merkezi" ortaya çıkarıldı

Adana merkezli 10 ilde yapılan "Son Alo" operasyonunda, kendisini polis, savcı ve asker olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şahısların çağrı merkezi kurarak banka müşteri hizmetlerinden ya da 155 polis, 156 jandarma imdat hatlarından arıyor gibi yaptıkları tespit edildi. Dolandırıcıların, jandarma mıntıkasında bulunan mağdur köylülerden ise parayı astsubay üniforması giyerek aldıkları belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ’Son Alo’ ismiyle Adana merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa’da 73 adrese 5 Nisan günü şafak vakti operasyonu düzenledi.

Operasyonda telefonla aradıkları kişilere kendilerini jandarma, savcı ve polis olarak tanıtıp terör örgütleri ile kandırarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 59 kişi gözaltına alındı.

"Çağrı merkezi kurmuşlar"

Polis yaptığı operasyonda danışmanlık ofisinin bir odasına girdiğinde şaşkına döndü. Polis odanın GSM, polis, jandarma ya da banka müşteri hizmetleri çağrı merkezi gibi donatıldığını gördü. Polis odada yaptığı incelemede vatandaşları dolandırmak için özel olarak alınmış iletişim cihazları buldu. Ayrıca dolandırıcıların bilgisayarlara kurdukları programlar sayesinde vatandaşı 155 polis imdat, 156 jandarma imdat, herhangi bir banka, sigorta şirketi ya da başka bir kurumun müşteri hizmetlerinin numarasından arıyormuş gibi gösterdikleri ortaya çıktı. Dolandırıcıların bazı bilgisayarlara kurdukları program sayesinde ise kendi telefonlarından arayıp ancak bunu sanki dolandırılan vatandaşın eşi, oğlu ya da babası arıyor gibi yaptıkları da tespit edildi. Dolandırıcıların bu yöntemlerle binlerce vatandaşı dolandırdığı öğrenildi.