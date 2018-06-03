HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Son anları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 11:54 | Son Güncelleme

KONYA'nın Karatay ilçesindeki açık otoparkta cesedi bulunan Nuri Akgül'ün (63), geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Son anları kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Karatay ilçesindeki açık otoparkta cesedi bulunan Nuri Akgül'ün (63), geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Akgül'ün hayatını kaybetmeden hemen önce yolda yürümesi ve yere düşme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, dün sabah saat 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Terminal Sokak’ta meydana geldi. Açık otoparkta, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuri Akgül olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Akgül'ün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Akgül'ün yapılan otopsisinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON ANLARI KAMERA
Nuri Akgül'ün ölümünden hemen önce ve kalp krizi sonucu yere düşmesi güvenlik kameralarında kaydedildi. İlk görüntüde Akgül'ün kaldırımda koştuğu görülürken diğer görüntüde ise yürüdüğü sırada aniden yere düştüğü görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Son anları kameradaSon anları kameradaSon anları kameradaSon anları kamerada

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
Gemlik’te çocuk parkında silahlı kavga: 1 yaralıGemlik’te çocuk parkında silahlı kavga: 1 yaralı
Arif Sağ: Kolay kolay teslim olmamArif Sağ: Kolay kolay teslim olmam
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

Bakan Eroğlu'dan 24 Haziran seçimleri öncesi ses getirecek iddia: CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar

Bakan Eroğlu'dan 24 Haziran seçimleri öncesi ses getirecek iddia: CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Diğer Haberler
Bodrum'a turist akını

Bodrum'a turist akını

Millet Bahçesi nasıl olacak? İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü

Millet Bahçesi nasıl olacak? İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü

Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!

Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!

Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı

Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl cevap verdi!

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl cevap verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.