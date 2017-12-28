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Son dakika: Anaokulunun çatı sıvası çöktü: 5 öğrenci yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 12:44 | Son Güncelleme 51 dakika önce

Son dakika habere göre; Mersin Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli mahallesinde bulunan bir anaokulunun çatı sıvası çöktü. İlk bilgilere göre 5 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Çeşmeli Anaokulu'nda öğrencilerin ders yaptığı sırada bir sınıfın tavanında birden çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Çökme sırasında yaralanan öğrencilerden 2'si Erdemli, 2'si ise Mersin'deki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sınıfta az sayıda öğrencinin bulunması olası bir facianın yaşanmasının önüne geçti. Tavandan düşen büyük parça şans eseri çocukların ağır yaralanacağı yerlere gelmezken, 4 çocuk hafif yaralı şekilde olayı atlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürü'de olayın hemen ardından okula gelerek, incelemelerde bulundu.

Olay yerindeki bir vatandaş, tavanın büyük ihtimalle nemden kaynaklı olarak düştüğünü belirterek, "Yeni sıva yapılmıştı. Sıvada yağmurdan dolayı nem kapınca çökme yaptı. Parçalar dökülmüş" dedi. Jandarma ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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Mersin anaokulu sond akika

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sizin yapacağınız çatıya tüküreyim emi. İşini adam gibi yapmayan herkesin vebali var burada. projeden, mütahite ve kontrol teşkilatına kadar.. hepsini alın içeri...
Tavanlara ince alçı çekilmeli inşaat yönetmeliği sil baştan güncellenmelidir!!!
Ben rüyamda görmüştüm bu yüzden çocuğumu cleveland taki bir ana okuluna gönderdim.
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