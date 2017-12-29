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Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 08:37 | Son Güncelleme 4 saat önce

Son dakika habere göre; Ankara’da meydana gelen feci kazada yolcu otobüsü devrildi. Otobüsteki yolculardan ikisi kaza yerinde hayatını kaybetti, 20 yolcu yaralandı

İHA'nın haberine göre; bir firmaya ait İstanbul-Ankara seferini yapan Serkan Pektaş yönetimindeki yolcu otobüsü, otoyolun Cankurtaran mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otobüsteki yolculardan ikisi kaza yerinde hayatını kaybetti, 20 yolcu yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekiplerince otobüsten çıkarılarak Ankara ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin, kaza yerindeki çalışması devam ediyor.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bi şoföre üç kuruş maaş verip de sürekli adamı mesai yapmaya mecbur bırakırlarsa uykusuzluk dikkatsizlik halsizlik herşey olur sonucuda kaza olur 1 trilyon verip otobüs al üstündeki şöföre 2000 lira maaş ver sonra adam günlerce uykusuz araba kullansın
KAMİL KOÇ FİRMASI bir firma değil metro olsa boy boy fotolar koyardınız!
seninde bir yakinin üstüne bosalinsaydi anlardin neden boy boy fotograflari çekilip yayınlandığını
Metro olsa yazıyı gizlediniz bunu neden gizlemediniz
UYUMUŞTUR KESİN YADA ACEMİDİR ANİ FREN YAPTIYSA KIZAKLADI ARAÇ
bu tür şoförler dağda keçi otlatsın..
@kavram30 hemen şoforden suç bulmayin. O istermiydi kaza yapmak!
Kaza yapan otobüs şirket otobüsü ve çalışan şoforude şirket şoforu 4 gün yola giderler 3 gün yatarlar. Ve günde 4.5+4.5=9 saatden fazla otobüs süremezler. Kanunen yasak. artik çok sık trafik ekipleri ve otogar çikişlarinda kontrol olmakta o sebenden lütfen şofore suç bulmayin belkide önüne bir şey çıkmıştır yani yolda ne olacağını bilemezsin o şofor istermiydi yapmak kaza emin olunki taşidiklari canın farkındalar.lütfen otobüste seyahatlerinizde emniyet kemeri takiniz. Unutmayınki emniyet kemeri hayat kurtarır. Geçmiş olsun tekrardan.
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