Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

İHA'nın haberine göre; bir firmaya ait İstanbul-Ankara seferini yapan Serkan Pektaş yönetimindeki yolcu otobüsü, otoyolun Cankurtaran mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otobüsteki yolculardan ikisi kaza yerinde hayatını kaybetti, 20 yolcu yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekiplerince otobüsten çıkarılarak Ankara ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin, kaza yerindeki çalışması devam ediyor.
(İHA)
Holding patronu adliyede... Yüzünü montuyla gizledi
İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı
Arabasının arkasına yazılar astı, arkadaşlarıyla mangal partisi verdi! Genç kadının boşanma sevinci
Anneleri bile şoke oldu! Sadece 5 ayda...
Göl canavarı ortaya çıktı!
Tahran'da İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınlar artık gözaltına alınmayacak, eğitime gönderilecek
Reuters'tan son dakika açıklama: Türkiye ABD'den öldürücü füze alıyor
Beylikdüzü'nde yasak aşk dehşeti
Abdullah Gül'den flaş hamle!
Erdoğan, Sarraf sorusuna yanıt verdi
Instagram'ın yeni özelliği büyük tepki çekti
Canan Karatay ömrü uzatan besini açıkladı!
Okuyucu Yorumları 8 yorum