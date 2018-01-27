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Son dakika! Beyoğlu'nda yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ | 27.01.2018 12:15 | Son Güncelleme 4 saat önce

İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken mahalle sakinleri camdan seyretti.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Kadı Mehmet Mahallesi Muit Sokak’ta bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Altı katlı binanın çatısından çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Alev alev yanan binanın çatısını vatandaşlar cama çıkarak seyretti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Yangını gördükten sonra itfaiyeye ihbar eden Rıfat Can, "Saat 10.00 civarıydı. Baktık. Bacanın dibinden duman tütüyor. Hemen itfaiyeyi aradık. Yarım saat filan oldu. Yarım saattir su sıkmaya çalışıyor. Hortum çalışmıyor. Çatı komple yandı" dedi. (İHA)

Evlerinde otururken bir anda dumanlar arasında kaldılar!
Beyoğlu'nda korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor
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yangın beyoğlu istanbul

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