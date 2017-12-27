Son dakika: İstanbul Bağcılar'da patlama

Bağcılar'daki tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki üç katlı tekstil fabrikasının çatı katında bulunan buhar kazanı, henüz bilinmeyen nedenle patladı.
Patlamanın nedeniyle fabrikanın duvarı yıkıldı ve iş yerinde yangın çıktı.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.
Bu arada, yıkılan duvardaki parçaların isabet ettiği bir minibüste hasar meydana geldi.
Polis ekiplerinin bölgedeki incelemesi sürüyor. (İHA)
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