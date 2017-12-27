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Son dakika: İstanbul Bağcılar'da patlama

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 08:47 | Son Güncelleme 5 saat önce

Son dakika habere göre İstanbul Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında patlama sonrasında yangın meydana geldi. Fabrika binasını alevler sardı.

Bağcılar'daki tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki üç katlı tekstil fabrikasının çatı katında bulunan buhar kazanı, henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Patlamanın nedeniyle fabrikanın duvarı yıkıldı ve iş yerinde yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada, yıkılan duvardaki parçaların isabet ettiği bir minibüste hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin bölgedeki incelemesi sürüyor. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Şok haberinizede !... sizin haber sunuş biçiminize tüküreyim terör saldırısı algısı olsun haber tıklansında ne olursa olsun her türlü pisliğin bölücülüğn başı bu medya
Haber dikkat çeksin diye attığınız başlıktan memleketin karışmasını ister gibi bir haliniz var. Terör saldırısı olsa mutlu olacakmış gibi. Ne olur bir fabrikada patlama meydana geldi deseniz. Ama haberi o zaman okumayanlar olabilir değilmi. Esefle kınıyorum böyle haber yapan zihniyeti
Sürekli bir yerlerde patlamalar oluyor nedir bu tedbirsizlik artık yeter
pkk bombalamıştır.kesin..
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